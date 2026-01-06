¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥·¥ã¥¢¥¶¥¯¡¢ÎÌ»º·¿¥¶¥¯¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¤³¤±¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¢ö
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¡¢ÎÌ»º·¿¥¶¥¯¤¬¡¢¤³¤±¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤êÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤±¤·ºî²È¡Ö±¬»°Ïº¤³¤±¤·¡×¤È¡¢¥¬¥ó¥À¥à¸ø¼°¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSTRICT-G¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö±¬»°Ïº¤³¤±¤·¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¶áÂå¤³¤±¤·Å¸¤Ë¤ÆºÇ¹â¾Þ¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STRICT-G JAPAN ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù±¬»°Ïº¤³¤±¤·
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¡¢ÎÌ»º·¿¥¶¥¯¤¬¤³¤±¤·¤Ë¡£ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤â¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ²Á³Ê¡§³Æ6,600±ß(ÀÇ¹þ) (Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¼ïÎà¡§¥¬¥ó¥À¥à/¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯/ÎÌ»º·¿¥¶¥¯¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó50Ð¡ß±ü¹Ô¤Ìó50Ð¡ß¹â¤µÌó80Ð¾¦ÉÊÁÇºà¡§¿åÌÚÀ¸»º¥¨¥ê¥¢¡§ÆüËÜ
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¤Ç¡¢3ÂÎ¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤â¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ë¸ÂÄêÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¡§ 19,800±ß(ÀÇ¹þ) (Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¥µ¥¤¥º¡§ÂæºÂ¡¡²£180Ð¡ß½Ä120Ð¾¦ÉÊÁÇºà¡§¿åÌÚÀ¸»º¥¨¥ê¥¢¡§ÆüËÜ
STRICT-G JAPAN ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù±¬»°Ïº¤³¤±¤·¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£