¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÂè53²ó¥¢¥Ë¡¼¾Þ¡×¤Î³Æ¾Þ¸õÊä¤¬5ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬Ä¹ÊÔ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈºîÉÊ¾Þ¤ÈÄ¹ÊÔ´ÆÆÄ¾Þ¡¢Ä¹ÊÔµÓËÜ¾Þ¤Ë¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿¡£È¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¤Ï2·î21Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸¶ºî¤È¤¹¤ë2ºîÉÊ¤â´ÆÆÄ¾Þ¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¡ÖMy¡¡Melody¡¡¡õ¡¡Kuromi¡×¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±Ê¬Ìî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡×¤¬2019Ç¯¤ËÄ¹ÊÔ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£