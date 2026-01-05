¤Þ¤ÀºÙ¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¡Ä7Ç¯¸å¤Î·ëËö¤ËÊÆ¶Ã¤¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ë½¸¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×
MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÃíÌÜ¡Ä7Ç¯¤Î»þ¤¬·Ð¤Á3¿Í¤¬¡ÈÆ±Î½¡É¤Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î2018Ç¯¤Ë4¾¡¡¢22ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÃíÌÜ¡£7Ç¯¸å¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¡¢MVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î³ÍÆÀ¼Ô¤ËÃíÌÜ¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂçÃ«¤Ë²Ã¤¨¡¢MVP¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä³°Ìî¼ê¡ÊÅö»þ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ï21¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡ÊÅö»þ¥ì¥¤¥º¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡¢ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ï2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£2025Ç¯¤Ï3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë3Áª¼ê¤ÎÀ¨¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï3¿Í¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÉ½¤Ë¤¢¤ë¡Ëº¸¤ÎÁª¼ê¤òÁ´°÷³ÍÆÀ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¡ÊÉ½¤Ë¤¢¤ë¡Ëº¸¤¬Á´°÷¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤«¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Öº£¤ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï4¤Ä¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¹Æ¤À¤Í¡£Íý²ò¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ä¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î3¿Í¤¬¡¢¸½ºß¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤À¡×¡Öº£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ëµï¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2018Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¿·¿Í²¦¤¬¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤¬¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥àÅê¼ê¡¢MVP¤¬¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á³°Ìî¼ê¤È¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÉé¤±¤¸¤È¸½ºß¤â³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë