報徳学園・浅田泰斗コーチが伝授…「構え、腕の回旋、間」で作る理想のキャッチング

捕手の基本となるキャッチングは、投手に信頼されるスキルの一つだ。捕球の際にしっかり音を鳴らし、際どいコースもフレーミング技術を駆使して対応する。捕手なら誰もが抱く願いだが、自己流の練習では壁にぶつかることも多いだろう。社会人で巨人・岸田行倫捕手とプレーし、オリックス・堀柊那捕手を指導した報徳学園・浅田泰斗バッテリーコーチが、同校の捕手に伝授する「キャッチングの極意」とは――。

まず基本となるのが構えだ。足幅は肩幅より1、2歩分広めに取り、お尻が垂直に下がるように腰を落とす。この時、浅田コーチは足の内側を意識することを強調する。意識しないと重心が外側に逃げ、動きが大きくなってしまう。「アウトサイドインの動きになって反応も遅れてしまう」ため、内側を意識することが俊敏な反応を生む土台となる。

実際の捕球では、人差し指を使わず「残りの4本」で操作する意識を持つ。人差し指を使うと上から被せる動きになりやすいからだ。体とミットの距離は手を叩いて最も力が入る位置で、人差し指は「時計の2時の方向」に向ける。

また、胸を張らず腕をダラっと下ろした自然な肩甲骨の位置を保つことで、肩関節が回旋しやすくなり、低めの球に対しても素早く軌道に入ることができる。練習では軽く投げてもらいノーバウンドやゴロを素手で捕球し、感覚を掴むことを勧めている。

そして、最も重要なのが捕球の際の“間”だ。浅田コーチは「出しながら戻す」イメージを推奨している。ミットを時計の4時方向から2時方向へ回旋させる意識を持ち、捕球ポイントを前に置いて戻す時にボールを収める。こうすることでボールを見る“間”が生まれるのだ。

この「出しながら戻す」動作は、戻す動作を軽く意識することで、送球時の体の「割れ」を作りやすくするメリットもある。最初は動きが大袈裟に見えるかもしれないが、「徐々に動きを小さく細かくしていく」のが習得のコツだ。正しい構えとミット操作を身につければ、キャッチング技術は劇的に向上するはずだ。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）