◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、国学院大は10時間40分7秒で過去最高の2位だった。総合3連覇を飾った青学大とは2分33秒で、悲願の初優勝はお預けとなった。

前田康弘監督は日本テレビのインタビューで「悔しい気持ちと、一方ですがすがしい気持ち、ありがたい気持ちが入り交じっているような感じですね」と切り出した。“すがすがしい”について問われると「選手は正々堂々と素晴らしい結果で戦ってくれた」と涙声に。「でも、やっぱり負けたのは悔しいので、総合優勝目指して1年間やってきましたので悔しいんですけど、でも堂々と青山学院さんに挑んで、また私も学ぶことがありました」と声を絞り出した。

1区で青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新記録をマークしてトップ発進。しかし、2区で主将の上原琉翔（4年）が区間12位と伸び悩み、往路は4位だった。復路では7区で高山豪起（4年）が区間賞を獲得してチームを2位へ押し上げ、その後も青学大の背中を懸命に追った。「区間新も出ましたし、区間賞も2つ取れました。今までの国学院ではなくてどんどん進化してきて、それをつくったのは今までのOBの方たちの努力の結晶だと思ってます。今年2位であとは優勝しかなくなりましたので、また本気で1年やって、来季またまた再チャレンジしたい」と言葉に力を込めた。