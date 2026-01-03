【高額シールが安ショボ交換！】心が狭かった自分！見えていなかった…反省＜第14話＞#4コマ母道場

昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！　しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？　どう思いますか？

第14話　心が狭かった私



【編集部コメント】

ユイさん、もしかしたら子どもたちのやりとりをもう少し信じてあげるのも必要なことだったのかもしれませんね。ミノリちゃんに「価値観は人それぞれ」と教えられ、シオンちゃんに「子どもたちなりの誠実さがある」のを見せつけられ、子どもたちがそれぞれ満足しているのなら、交換にむやみに口を出す必要はないのだと気付かされました。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　