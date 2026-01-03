¼ê¼ó¤òÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡ÖÊÑ¤Ê»Ò¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¡°ú¤Ã¤«¤±¡¢»¤¤êÂÇµå¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡È¿¿²£¥Æ¥£¡¼¡É
¼è¼ê¥·¥Ë¥¢¡¦ÀÐºê´ÆÆÄ¤¬²òÀâ¡Ä¡Ö¿¿²£¤«¤é¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¤ò¹Ô¤¦°ÕÌ£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ê¼ó¤òÊÖ¤¹¡Ö¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£Áá¤¹¤®¤ì¤Ð¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ì¤Ð¤³¤¹¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Ç5ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡Ö¼è¼ê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤ÎÀÐºê³Ø´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö¿¿²£¤«¤é¥È¥¹¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤¬Àµ¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Çµ¯¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤ÈÀÐºê´ÆÆÄ¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¼êÁ°¤ÇÁá¡¹¤ËÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¼ó¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¿¿²£¡ÊÂÇ¼Ô¤ËÀµÂÐ¤·¤¿°ÌÃÖ¡Ë¤«¤é¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ï¡¢¼Ð¤á¼êÁ°¤«¤é¥È¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿²£¤«¤é¥È¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Êý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤À¡£¡ÖÄ¾³Ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÐºê´ÆÆÄ¡£¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤È¼ê¼ó¤òÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢åºÎï¤Ê¡È90ÅÙ¤ÎÂÇµå¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÇµå¤¬¥È¥¹¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤ÎÂ¦¤ØÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¶ËÃ¼¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¸å¤í¡ÊÊá¼êÂ¦¡Ë¤«¤é¿¶¤ë¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡ÊÅêµå¤Î¡Ë¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¿¿²£¤«¤é¥È¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¼ÂºÝ¤ÎÂÇµåÊý¸þ¤Î¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ë¡£ÂÇµå¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊýË¡¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë