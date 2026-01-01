「福笑い、やらないか」　くそみそテクニック公式が正月早々「阿部さん福笑い」を配布

「アーッけましておめでとう」2026年の幕開けと共に、新年の挨拶としてはあまりに独特すぎる叫び声がXに響き渡りました。投稿したのは、アニメ「くそみそテクニック【新・やらないか】」の公式アカウント。

ポストに添付されていたのは、登場人物である阿部高和の「福笑い」画像。キリッとした眉毛、つぶらな瞳、そして不敵に微笑む口元……。あの「いい男」のパーツがバラバラに配置されており、これを組み合わせて遊べるようになっています。正月早々なんてことを……。

「福笑い、やらないか」と言わんばかりのこのサプライズ提供に、ネットユーザーたちも騒然。返信欄では、「急に流れてきたから初笑いこれだよ」「ウホッ……いい福笑い」といった、困惑と歓喜が入り混じった声が相次いでいます。

本来、福笑いは「ひょっとこ」や「おかめ」で行う日本の伝統的な正月遊びですが、まさか「阿部さん」で出来る日が来るとは。完成した顔が「いい男」になるか、それとも「とんでもない男」になるかは、あなたの腕次第。

プリントアウトして親戚の集まりで披露するのは少々勇気がいりますが、気心の知れた仲間内で遊べば盛り上がること間違いなし（？）。皆さんもぜひホイホイチャレンジして、自分だけの「いい男」を完成させてみてはいかがでしょうか。

