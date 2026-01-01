「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）

“路上の伝説”朝倉未来（３３）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝がフェザー級タイトルマッチに挑み、無敗王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５）＝キルギス＝に１回２分５４秒、ＴＫＯ負けした。

４万５０４３人の観衆が静まり返った。朝倉はグラウンドでバックを取られ、無慈悲なまでに殴られ続け、レフェリーが試合を止めた。相手へのダメージは、ほぼゼロ。担架に乗せられ、リングを後にした。３度目の同王座挑戦も悲願を逃した。

反撃の糸口もつかめなかった。立ち上がりはボディーストレート、ジャブでけん制。組まれてコーナーに押し込まれ、持ち上げられ、マットにたたきつけられた。さらに背中を取られ、スープレックスのように幾度も投げつけられ、無情のフィニッシュへと至った。

前日計量で「オレがド派手にＫＯして、２０２５年を締めくくります」と宣言。「ほとんどの人が勝てないと思っているでしょうが、オレは勝つつもり」「マジで強いんで、今のオレ」と勇敢な姿勢を貫いた。

旗揚げ１０周年イヤー。今月７日には「ＲＩＺＩＮ ＡＷＡＲＤ」で１０年間のＭＶＰに選出された。ＹｏｕＴｕｂｅ、ブレイキングダウンなど、格闘技を世間に広める役割を担ってきた。その功績は誰もが認める中、進退が問われるほどの惨敗劇。試合後は救急搬送され、未来の会見は取りやめられた。