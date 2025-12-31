ME:IÃ¦Âà¤ÎCOCORO¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤¡×Ê£»¨¶»Ãæ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë½÷À11¿ÍÁÈ¡ÖME:I¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢COCORO¡Ê25¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡COCORO¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇME:I¤ÎCOCORO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¯»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇYOU:ME¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ME:I¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î22Æü¤ËCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î4¿Í¤¬º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£COCORO¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ë¤ÏRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢COCORO¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡