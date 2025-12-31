¡ÖÊÌ¤Ë½ÐÀ¤¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡©
¡ÖÉô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆ±´ü¤è¤êÀè¤Ë½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡ÖÊÌ¤Ë½ÐÀ¤¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÉô²¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¡¢½ÐÀ¤¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡°ì¸«¡¢¸¬µõ¤Ê¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌñ²ð¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ÎÊü´þ¡×¤ä¡ÖÀÕÇ¤²óÈò¡×¤È»æ°ì½Å¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿´Íý¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤¬À¸¤à¿¦¾ì¤Î¶õµ¤
¡Ö½ÐÀ¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¼Ò°÷¤Î¿´Íý¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦Ä©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í
¡¦½ÐÀ¤¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤¤äÉé²Ù¤òÈò¤±¤¿¤¤¿Í
¡¦À®Ä¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¡¤É¤ì¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»öÈÏ°Ï¤ò¶¹¤¯¸ÂÄê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À®Ä¹¤òË¾¤Þ¤º¡¢ÀÕÇ¤¤âÉé¤ï¤º¡¢º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¼¡Âè¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡£Ã¯¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤³¤½Àµ²ò¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Íºà¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸À¤¤ÊÖ¤¹¤Ù¤¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤³¤È¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¡×¤È¼¸Ó£¤·¤Æ¤âµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÉ¸æÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤Ï¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éô²¼¤ò°ì¿Í¤Î¡Ö¼«Î©¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤è¤ê
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÊÖ¤¹¤Ù¤°ì¸À¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÐÀ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹Êý¸þ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×
¡¡½ÐÀ¤¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤äÊÑ²½¡×¤«¤éÆ¨¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î»Ö¸þ¤äÆÀ°Õ¤ò³è¤«¤·¤ÆÌò³ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Æ»¤Ï¡¢É¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¨¤²¤Î»ÑÀª¡×¤ò¡Ö¹×¸¥°ÕÍß¡×¤Ë
¡¡¤³¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¼«¿È¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤äÌò³ä¤Î³ÈÄ¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¡£
¡¡²¡¤·¤Ä¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÊüÃÖ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤Ä¤Ä¡¢¼çÂÎÀ¤òÂ¥¤¹À¼¤«¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô²¼¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ÏÀÅ¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÀ¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÉÔ°Â¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹¤Ø¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¡£
¡¡´¶¾ð¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£