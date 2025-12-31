¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÎÌó6³äŽ¢¹ÈÇò¸«¤ëŽ£¡¡½Ð¤¿¤é¸«¤¿¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈTOP3¤Ï¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¡ÖTWICE¡×¡ÖÍò¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡È¹±Îã¹Ô»ö¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£ºòº£¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï±é²Î²Î¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¿Íµ¤J-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äK-POP¥°¥ëー¥×¤Î½Ð¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¸½ºß¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£10Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸526¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¤³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹â»ëÄ°Î¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢58.8¡ó¤¬¡Ö¸«¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤ë¹â¹»À¸¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖËèÇ¯¸«¤Æ¤ë¤«¤é!1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖËèÇ¯²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¥¬¥»È¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤Ê¤É¡È¹±Îã¹Ô»ö¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ÈÇò¤ò¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¶½Ì£¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¸«¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼õ¸³À¸¤À¤«¤é¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¿²¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥Ã¥×£³¤Ï¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¡ÖTWICE¡×¡ÖÍò¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë