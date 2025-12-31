ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¡¡¡Ö²ÄÇ½À¤òÄÙ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨
ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤«¤é2Ç¯¡ÄÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡È¶¯¤¯¿¶¤ì¤ë¡ÉÁª¼ê¤Î°éÀ®
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤âÄ¾·Â¤¬ºÙ¤¯È¿È¯ÀÇ½¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ¼Ô¤Ïµ»½Ñ¤ä¿¶¤ëÎÏ¤ò°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ»»6ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡ÊÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯ÁªÈ´Âç²ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¹â¹»¤ÎÃæÂ¼Î´´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö¤Æ¤ë¤À¤±¡¢Ã¡¤¤Ä¤±¤Æ¥´¥í¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤Ï¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ê¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÁª¼ê°éÀ®¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÏÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤ÏÆ§¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÏºÙ¤«¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡£¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤âÂç³Ø¤Ê¤É¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤êÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÂÇÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡È¿¶¤ì¤ëÁª¼ê¡É°éÀ®¤ËºÆ¤ÓÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®µ»¤ÇÀ¸¤¤ë¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁª¼ê¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¾®ÊÁ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï½©¤ÎÀÐÀîÂç²ñ¡¢ËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤Î·×8»î¹ç¤Ç57ÆÀÅÀ
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¡£¾¡Íø¤È°éÀ®¤ÎÎ¾Î©¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÂÎ¤Î¼´¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤Î°éÀ®¤À¡£¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¾®µ»¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½ºß¤Ï¶¯¤¯¿¶¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¡¢ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ°ÊÁ°¤ÎÂÇ·â¤ò½Å»ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¾Íè¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌÜÀè¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿Ìîµå¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¸Â³¦ÃÍ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃæÂ¼´ÆÆÄ¡£Â¾¹»¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2025Ç¯½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï10ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ÎÂÇ½ç¤«¤é¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê°éÀ®¤ò·Ç¤²¤¿2025Ç¯½©¤ÏÀÐÀîÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£ËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½©µ¨Âç²ñ8»î¹ç¤Ç·×57ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÇÀþ¤Ë¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¡¢¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅß¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð½Õ¡¢²Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡Åö½é¤Ï³Æ¹»¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Æ³Æþ¤«¤é2Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢¹îÉþ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë