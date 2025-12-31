¡Ú¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤È¢º¬±ØÅÁ¡Û¡¡±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤Ë¤â¥ë¡¼¥ë¤¬¡ÄÀ¼¤«¤±ÃÏÅÀ¤Ï¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥È¥¤¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÊ£¿ôÍÑ°Õ
ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¤Ë±ýÏ©¡¢3Æü¤ËÉüÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£29Æü¤Ë¤Ï¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢·èÀï¥à¡¼¥É¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·½Õ¤Î¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÇ®¤¤Áö¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÀ¼¤«¤±¡£¶ðß·Âç¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Çº£¤ÏÁí´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀ»á¤Î¡ÖÃË¤À¤í¤Ã¡ª¡ª¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï³ÆÂç³Ø¤Ë1Âæ¡¢¡Ö´ÆÆÄ¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£1990Ç¯¤ÎÂè66²óÂç²ñ¤ÇÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤é¤¬Ê¬¾è¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¹¹¡£Áª¼ê¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2003Ç¯¤ÎÂè79²óÂç²ñ¤«¤é¸½ºß¤ÈÆ±¤¸³ÆÂç³Ø1Âæ¤Î¡Ö±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÂ¾¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÌ³¡¢¶¥µ»±¿±Ä°Ñ°÷¡¢ÁöÏ©´ÉÍý°÷¤¬Æ±¾è¡£¡ÈÀ¼¤«¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ï²¿ÃÏÅÀ¤«·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ»³Æ»¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¤È¤â¤Ë5»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¡¢±ýÏ©3¶è¤ÈÉüÏ©8¶è¤ËÊ£¿ô¤Î¥È¥¤¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Ç¯¤Ç´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¤Ï24¡¢25Ç¯¤Ï±èÆ»¤«¤éÀ¼±ç¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ±¿±Ä´ÉÍý¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤Î¶è´Ö¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë