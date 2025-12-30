µî½¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊFAÀï»Î¡¢Âç·¿½õ¤Ã¿Í¤Î²ÃÆþ¡¡29ºÐ¤Ï¾¡Éé¤Î1Ç¯¤Ë¡Ä·ã²½¤¹¤ë³ÚÅ·¤Î³°ÌîÁè¤¤
ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¢FA¸¢¹Ô»È¤Î°ËÆ£¸÷¤ò³ÍÆÀ
¡¡2025Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç70ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢12µåÃÄ¤ÇºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï3A¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£FAÀë¸À¤·¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤Îµî½¢¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ïº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤À¡£ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿13ËÜÎÝÂÇ¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Ç¡¢Í£°ì¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÉÔ¿¶¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¤â¤ï¤º¤«7ËÜÎÝÂÇ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹ÂÇÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼¤¬³°Ìî¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¾®¶¿ÍµºÈ³°Ìî¼ê¤À¡£2025Ç¯¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹³°Ìî¼ê¤é¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ã¤¸Ê¤Îµî½¢¤È¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®¶¿¤Ï2024Ç¯¤ËÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.173¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎµÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¤Ï2025Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÂæÏÑWL¤ÇÂÇÎ¨.315¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï³°Ìî¤Î¶¥Áè¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë