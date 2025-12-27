Netflix¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×Baby¡Ö10Âå¤Ö¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡ÛNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÈBaby¡É¤³¤È¥æ¥ê¥¢¡ÊÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡Ë¤¬12·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×ÅÉÁõ¶ÈÈþ½÷¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¹ø¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö10Âå¤Ö¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°Éü³è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¸ª¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Î¤¾¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢È±¤Ï¹ø¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉåºÎï¡×¡Ö2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥í¥ó¥°»÷¹ç¤¦¿ÍÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏNetflix¤¬Â£¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×Baby¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¸ø³«
¢¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×Baby¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
