無印良品、一部乳液商品の“香り”に関して説明・対応発表 返金も 「ご期待に添わない場合があることを重く受け止め」
無印良品は26日、「薬用リンクルブライト乳液」の香りに関するお知らせと対応（返金）について発表した。
【写真】無印良品「薬用リンクルブライト乳液」や詰替用など
「無印良品を展開する株式会社良品計画は、2024年10月より発売している『薬用リンクルブライト乳液』の香りに関するお申し出を複数いただいたため、当該商品の確認を行っておりました」と説明。
「当該商品は、天然由来成分（※）のみを使用している特性上、原料そのものが持つ香りがあり、収穫時期や原料状態などにより、香りに違いが生じる場合がございます」とした上で、「香りの感じ方には個人差がありますが、ご使用時に香りがご期待に添わない場合があることを重く受け止め、当該商品につきましては、返品をご希望されるお客さまには返金対応をさせていただきます」と伝えた。
あわせて、「なお当該商品を調査した結果、成分及び安全性については、いずれも問題がないことを確認しておりますので、香りの特性をご理解いただいたうえで、ご使用を続けられる場合は、そのままお使いいただいて問題ございません」と明記した。
「返品・返金をご希望のお客さまは、最寄りの無印良品店舗まで該当商品の容器をお持ち込みいただければ、商品代金を返金させていただきます」とし、「お客さまには、ご不安とご不便をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
※天然成分を化学的に反応させた成分を含む
＜返金対象商品＞
薬用リンクルブライト 乳液
容量 ： 200mL
JAN ： 4550583991593
価格 ： 2,990円（税込）
薬用リンクルブライト 乳液（詰替用）
容量 ： 180mL
JAN ： 4550583991609
価格 ： 2,690円（税込）
薬用リンクルブライト 乳液（携帯用）
容量 ： 50mL
JAN ： 4550583991586
価格 ： 750円（税込）
薬用リンクルブライト お試しセット
容量 ： 20mL×3本
JAN ： 4550583991548
価格 ： 1,690円（税込）
