年末になると家の片付けやものの見直しが気になってきます。ただ、時間も気力も限られている12月。片付ける場所によっては疲れるだけで終わってしまうことも。そこで、3児の母で整理収納アドバイザーの高岡麻里恵さんに「年末に無理して片付けなくてもいい場所」とその理由を教えてもらいました。

1：クローゼットや押し入れ

衣替えや持ち物の見直しをしたくなる時季ですが、わが家では本格的に片付けないようにしています。その理由は、

【写真】子どもからもらった思い出の折り紙

・寒くて作業自体がつらい

・「今着ているもの」が判断基準になる

・重ね着をするための服が多く、「いつか着るかもしれないもの」が増える

この時期は、捨てすぎ・残しすぎの判断ミスが起こりがち。捨てすぎて、もっと寒くなった頃に後悔することも。クローゼットは気温が安定する春以降に見直す方が失敗しにくいと思っています。

2：子どものオモチャ・作品

年末年始はクリスマスプレゼントやお正月のお年玉、帰省などがきっかけでものが増えやすいタイミング。この時期に無理に整理すると、すぐに増えて結局やり直しになることも。

オモチャが増える前にパッと見て、必要ないと感じているものの処分や一時置きスペースをつくることはおすすめですが、しっかりと向き合って整理することは12月後半にさしかかった今の時期は避けるようにしています。

わが家では、オモチャの本格的な整理は子どもの生活が落ち着く新学期前や春休みに回しています。

3：思い出のもの・写真

アルバム、手紙、思い出の品…。見返し始めると、気づけば時間があっという間に過ぎてしまいます。

年末はイベントが多くて判断力が落ちていますし、個人的に感情が揺れやすい時期でもあります。思い出の整理は、時間と心に余裕があるときがベスト。今は「触らない」のも立派な選択と考えています。

年末は「やらない片付け」を決めるとラクになる

年末に大切にしているのは、全部やろうとしないこと。片付けには「今やるべき場所」と「あとでやってもよい場所」があります。

年末は、玄関、リビング、水まわりなど、目に入る場所や使う場所を優先するだけで十分。「やらない」と決めることで、心と時間に余白も生まれます。忙しい12月こそ、無理のない片付けで気持ちよく過ごせたら、と思っています。