18年ぶり2度目の優勝を目指すオリックス・バファローズジュニア

小学5、6年生によるジュニアチームNo.1決定戦「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が26日から29日まで神宮球場と横浜スタジアムで開催される。21回目の今年は計16チームが出場し、日本一の座をかけて戦う。パ・リーグインサイトではパ・リーグ6球団のジュニアチームを紹介する。オリックス・バファローズジュニアの塩崎真監督に、チームの強みや注目選手などを聞いた。

オリックスジュニアは、球団主催の「セノッピー presents第22回オリックス・バファ

ローズCUP2025少年少女軟式野球大会」に出場した各チームの6年生を対象とした選考会で出場選手を選出した。2025年度はデジタルチャレンジ（動画応募による審査）と実技試験を経て、女子選手2人を含む16人を選抜した。18年ぶり2度目の頂点を目指すチームのメンバーは以下の通り。

0.海野大智（ウミノ・ダイチ）大阪・仁徳ヤンガース：投・内・外

「持ち前のスピードを生かして外野守備、走塁にとチームに勢いをもたらしてくれる選手」

1.勝木奏一朗（カツキ・ソウイチロウ）大阪・浪速ナカマーズ：投・外

「テンポのいいピッチング、コントロールが持ち味。緩急自在に相手打者に的を絞らせない投球ができる」

2.坂本悠翔（サカモト・ハルト）大阪・山田西リトルウルフ：捕

「捕ってからの速さはチームNo.1。冷静なリードで投手陣を引っ張る扇の要」

3.羽田庄里（ハダ・ショウリ）兵庫・佃ホワイトスターズ：捕・内

「近鉄バファローズで活躍された羽田耕一、元ジュニアチーム監督のお孫さん。おじいちゃん譲りの勝負強さに期待」

4.鴨井梨愛（カモイ・リアラ）大阪・島本ヤンキース：捕・内

「女子選手でありながら明るく元気いっぱいの選手。体は小さいが捕手・内野をこなす」

5.倉松慎治（クラマツ・シンジ）大阪・美原ライオンズ：投・内

「キャプテン小川に次ぐ、チームの元気印。常に全力プレーでチームを引っ張る内野の要」

6.峪口怜星（サコグチ・リセ）大阪・岸和田イーグレッツ：内

「小学生ながら玄人好みの守備ができる内野手。イケメンのルックスにも注目」

7.小倉大志（オグラ・タイシ）兵庫・広陵少年野球部：投・内

「ガッツはチーム1。スピードもチームNo.1。攻守で頼れる中心的存在」

8.上田灯真（ウエダ・トウマ）兵庫・灘西レイダース：捕・外

「豪快なスイングから放たれる打球は小学生離れしている。打線の中心的な存在」

9.原田篤弥（ハラダ・アツヤ）兵庫・ビクターズ：投・内

「チーム1の体格を誇り、ツボに来た時の打球飛距離はチームトップクラス。内野手としてもグラブ捌きが非常に良い選手」

10.小川咲来（オガワ・サクラ）大阪・池田ウイングス：捕・内

「チームのキャプテンであり、チーム1の元気印。攻守にチームを引っ張る大黒柱」

11.西岡慧（ニシオカ・ケイ）兵庫・二見フレンズジュニア：投・内・外

「マウンド度胸もよく、投手でありながら足も速く、長打も打てる選手。峪口選手に引けを取らないイケメン」

16.西村綺咲（ニシムラ・キサキ）兵庫・鳴尾東ビクターズ：投・内・外

「女子選手ですが、負けん気の強い投手。男の子に交じっても物怖じしないマウンド捌きに注目」

17.岸本隼（キシモト・シュン）兵庫・明石ボーイズJr.:投・内・外

「左のエース。恵まれた体格からキレのいいボールを内外角に投げ込む。打ってもチームの中心」

18.金沢賢一朗（カナザワ・ケンイチロウ）兵庫・東播ナインストリーム：投・外

「ボールの勢いはもちろん、緩急自在に相手を翻弄できる投手。先発、リリーフにと大いに期待する選手」

34.藤井悠誠（フジイ・ユウセイ）兵庫・御影少年野球部：内

「オリックスジュニア左の強打者の背番号34を受け継ぐ選手。勝負強いバッティングに期待」

塩崎真監督「神宮、横浜で5試合戦えるよう頑張る」

チームスタッフは以下の通り。

代表・大久保 勝信

監督・塩崎 真

コーチ・吉田 直喜

コーチ・山本和作

マネジャー・濱田安耶香

トレーナー・川崎 里桜

球団OBで2年連続通算5度目の指揮を執る塩崎監督は「チームワークもよく元気があり非常に明るいチームです。投手陣が安定しているので少ないチャンスをものにできる粘り強さがあります」と語る。

また、「注目してもらいたいのは全員なのですが、特にキャプテンの小川選手はチームをよく引っ張り盛り上げてくれています」と厚い信頼を寄せた。さらに「このメンバーで神宮、横浜で5試合戦えるよう頑張るとともに、子どもたちに最高の思い出を提供できるよう、スタッフ・保護者・自チームの関係者の皆さまと一丸となって戦いたいと思います」と力を込めた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）