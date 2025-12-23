JRT»Í¹ñÊüÁ÷

µÈÌîÀî»Ô¤Ç12·î17Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌîÄ»¤Î»à³¼¤«¤é¡¢¡Ö¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¸©¤Ï´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤Î´´Éô¤é22¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ï¤¸¤á¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢12·î17Æü¤Ë½»Ì±¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±µÈÌîÀî»Ô³ûÅçÄ®¤Î¿åÏ©¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿¥ª¥·¥É¥ê1±©¤Î»à³¼¤ò¡¢¹ñÎ©´Ä¶­¸¦µæ½ê¤Ç°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢22Æü¤Ë¡Ö¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ç¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤¯¤·¤Þ¥¢¥éー¥È¤òºÇ¹â¤Î¡Ö¥¹¥Æー¥¸4¡×¡¢ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ø¤È°ú¤­¾å¤²¡¢ÌîÄ»¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢²ó¼ýÃÏÅÀ¤ÎÈ¾·Â3¥­¥í·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃÀÐ³¥¤Ë¤è¤ë¾ÃÆÇ¤ä·ò¹¯´Ñ»¡¤ÎÅ°Äì¡¢°Û¾ï¤Ê¸ÄÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸©¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£