µÈÌîÀî»Ô¤ÇÌîÄ»»à³¼¤«¤é¡ÖÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡×¸¡½Ð¡¡¸©Æâ¤Çº£µ¨½é¡ÚÆÁÅç¡Û
µÈÌîÀî»Ô¤Ç12·î17Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌîÄ»¤Î»à³¼¤«¤é¡¢¡Ö¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¸©¤Ï´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤Î´´Éô¤é22¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢12·î17Æü¤Ë½»Ì±¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±µÈÌîÀî»Ô³ûÅçÄ®¤Î¿åÏ©¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿¥ª¥·¥É¥ê1±©¤Î»à³¼¤ò¡¢¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤Ç°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢22Æü¤Ë¡Ö¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤¯¤·¤Þ¥¢¥éー¥È¤òºÇ¹â¤Î¡Ö¥¹¥Æー¥¸4¡×¡¢ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¡¢ÌîÄ»¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ó¼ýÃÏÅÀ¤ÎÈ¾·Â3¥¥í·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃÀÐ³¥¤Ë¤è¤ë¾ÃÆÇ¤ä·ò¹¯´Ñ»¡¤ÎÅ°Äì¡¢°Û¾ï¤Ê¸ÄÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸©¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£