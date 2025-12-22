ÊÆ¹ñ¤Ï¡ÖÁ´¤¯³èµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¸µ½õ¤Ã¿Í¤¬Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜÊ¸²½¡É¡ÄMLB¤È¤Î°ã¤¤
Æü´Ú¤Î±þ±ç¤Ë´¶·ã¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Ç¤ï¤º¤«1¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤Î¸å°ÜÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥µ¥à¥½¥ó¤Ç¤âÌóÈ¾¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°úÂà¸å¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËMLB¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¡¢±þ±ç¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æü´Ú¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¡£¤¿¤À¡È°ã¤¤¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÅ¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê±þ±çÀÊ¤Ï¡Ë¥Ù¥ó¥Á¸å¤í¤Î3Îó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢±þ±çÀÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µå¾ìÁ´ÂÎ¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³°ÌîÀÊ¤¬±þ±ç¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»öÁ°Ï¿²»¤·¤¿²»³Ú¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼«Í³¤Ê¡È¥¯¥é¥ÖÉ÷¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¼«Á°¤Ç²»¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ËÂÀ¸Ý¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±þ±çÃÄ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»¿§¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼»þÂå°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Í§¿Í¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËMLB¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü´Ú¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê±þ±ç¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¡Ø·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÁ´¤¯³èµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡Ê±þ±ç¤Ï¡ËÁ´¤¯°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿±þ±ç²Î
¡¡¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¾Éð»þÂå¤Î±þ±ç²Î¤ò¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É¡²Î¸ò¤¸¤ê¤Ç¡ÖGo Go Let¡Çs Go ¥Þ¥¥Î¥ó¡ª¡¡¥Ê¥Ê¥Ê¡¼¥Ê¥Ê¢ö¡¡Go Go Let¡Çs Go ¥Þ¥¥Î¥ó¡ª¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¡¢À¾Éð¤Î¡È¤¢¤ëÁª¼ê¡É¤Î±þ±ç²Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥È¥Î¥µ¥¡¦¥·¥å¥ó¥¿¢ö¡¡¥È¥Î¥µ¥¡¦¥·¥å¥ó¥¿¢ö¡×¤È¡¢³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¤Î±þ±ç²Î¤ò²Î¤¤¤À¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥Î¥µ¥¤Î±þ±ç²Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤±þ±ç²Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡Ê¤Ê±þ±ç²Î¡Ë¡×¡£Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡¢±þ±çÃÄ¤¬»î¹çÁ°¤Ë³°ºê¤Î±þ±ç²Î¤ò²Î¤¦ºÝ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ê±þ±çÃÄ¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÂàÃÄ¤«¤éÌó2Ç¯¡£Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤ÎÊ¸²½¤âÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤¿¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ï¡¢º£¸å¤â¡È°¦¹¥²È¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î±þ±ç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²óWBC¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î±þ±ç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ´ÑÀï¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÁý°æµ®»Ö/Takashi Masui¡Ë