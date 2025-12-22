マリーンズJr.の小林宏之監督が高く評価する片岡翔平投手兼外野手

小学生の逸材が集い、日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は26日から神宮球場と横浜スタジアムで開催される。約800人の応募から16人の精鋭が選出された千葉ロッテマリーンズジュニアは、2010年以来15年ぶりの優勝を目指し、小林宏之監督が2年ぶりに指揮を執る。「例年と比べても同じくらい能力が高い選手がいます」という中で、素材を高く評価するのが背番号「6」の片岡翔平選手（6年＝稲丘ベアーズ）だ。

「体はでき上がっていませんが、小学生としては大きいし素材がいい。投げたら球は速いですし、打っても凄く飛ばします。遠くに飛ばせるということは、体の使い方を知っているということ。バットも強く振れますし、球に上手に力を加えることができています。球が速いのも同じで、体の使い方が上手だから球に力が伝わっています」

まだまだ身長が伸びている片岡くんは身長175センチ、体重68キロ。所属チームでは投手兼遊撃手として活躍する。遠投は80メートル、直球の最速は夏の時点で120キロだったそうで、今ならさらに球速が上がっている可能性が高い。動きもしなやかで、外野からの返球は迫力十分。現役時代に4度の2桁勝利を挙げるなど投手として活躍した小林監督は「天性のものがある」と高く評価する。

マリーンズジュニアでは投手に加えて、普段は守らない外野守備にも就くため、「キャッチボールからしっかりコントロールを意識しています」と片岡くんは言う。「相手の胸に投げることだったり、体を開かないように意識して練習しています」。守備にも常に高い意識で取り組んでいるが、投手としてマウンドに立つことが好きだと言い、好きな投手にはドジャース・山本由伸を挙げた。

打球速度138キロ、好きな言葉は「努力に勝る天才なし」

打球速度も中学生の平均レベルを上回る138キロを記録したことがある、右投げ右打ちの逸材。日々、300回の素振りなどでスイングスピードを磨いてきた。連続ティー打撃でも最後まで雑にならないよう、1球1球バットを内側から出す「インサイドアウト」を意識しながら練習しているそうだ。

マリーンズジュニアはソフトバンク・近藤健介外野手ら数多くのNPB選手を輩出。楽天・藤平尚真投手や巨人・石塚裕惺内野手ら、5選手が後にドラフト1位指名を受けてプロ野球選手となっている。“ダイヤモンドの原石”である片岡くんにも、大きな期待がかかる。

投球と打撃は「どっちも好き」という。将来の目標については「（ドジャースの）大谷選手ぐらいのすっごく大きいホームランを打ちたいです」と自身と同じ名前を持つスーパースターの名前を出して、力強く宣言した。

大好物のカレーライスを食べて、もっと体が大きくなるのは間違いない。好きな言葉は「努力に勝る天才なし」。早くもにじみ出るスケール感。努力を続ける二刀流の逸材の未来は明るい。（尾辻剛 / Go Otsuji）