画面が割れてしまったiPhoneをそのまま使い続けた経験はありませんか。株式会社NEXERとダイワンテレコムが共同で行ったアンケート調査では、iPhoneユーザーの25%が画面割れを経験し、その半数以上が修理せずに使い続けていました。



事前調査で「iPhoneを使用したことがある」と回答した男女300人を対象に、2025年10月にインターネットで調べました。



4人に1人が画面割れ経験

iPhoneの画面が割れた経験について尋ねたところ、「ない」は75％、「ある」は25%でした。



画面が割れた範囲を質問したところ、「端や角など一部だけ」（69.3%）、「画面の半分くらい」（13.3%）でした。「画面全体がヒビだらけ」（17.3%）という深刻な状態もわかりました。



半数以上が「そのまま使い続けた」

画面が割れた後の対応を聞いたところ、52.0%が「そのまま使い続けた」と回答。以下のようなコメントが寄せられました。



・めんどくさいから。（10代・女性）

・機種変更予定があったからです。（20代・女性）

・一部なので使用にはそれほど問題なかったから。（30代・男性）

・光の角度によって見える程度の軽微なもので、使用にほとんど支障がない為。（30代・男性）

・修理が高額だったため。（40代・女性）



一方、「すぐに修理または機種変更をした」と回答した人の理由は以下の通りです。



・気になるので早く修理した。（20代・女性）

・保証があったから。（20代・女性）

・恥ずかしいのですぐ機種変更した。新しいのが届くまではセロハンテープを貼っていた。（30代・女性）

・使い勝手が悪いし不安だったから。（40代・女性）



さらに、「しばらくまたは一時的に使ってから修理した」という対応をした人もおり、その理由としては以下が挙げられました。



・時間に余裕がなかったから。（30代・女性）

・問題ないと思ったから。（30代・男性）



6割以上が画面割れを修理したことが「ない」

画面割れを経験した人に、これまでに画面が割れたiPhoneを修理したことがあるかを尋ねたところ、62.7%が「ない」と回答しました。修理しなかった理由については、以下のようなコメントが寄せられています。



・めんどくさいから。（10代・女性）

・機種変更の予定があったので、それまで使用する分には問題がなかったから。（20代・女性）

・使用に支障が出るほど割れた事が無い為。（30代・男性）

・修理に時間かかりそうだと思ったから。（30代・女性）

・修理するなら買い替えたいから。（40代・女性）

・気にならなかった。（40代・男性）



これらのコメントから、「面倒」「機種変更予定がある」「使用に支障がない」といった理由が修理をしない主な要因となっていることがわかります。また、修理よりも買い替えを選択したいという意見も見られました。



【出典】株式会社NEXERとダイワンテレコムによる調査

▽ダイワンテレコム

