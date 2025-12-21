巨人ドラ1の石塚が豪州WLで打率.318、3本塁打16打点

2024年ドラフト1位で巨人に入団した石塚裕惺内野手が異国で確かな成長を見せた。20日に豪州ウインターリーグが全日程を終え、アデレード・ジャイアンツの一員として参加していた19歳は打率.318、リーグトップの3本塁打16打点、OPS.867という好成績で終えた。

石塚は花咲徳栄高時代に高校通算26本塁打をマーク。昨年のドラフトでは競合の末に巨人が交渉権を獲得した。プロ1年目は故障離脱もあったが、2軍では遊撃と三塁を守り、55試合で打率.327、3本塁打、OPS.891の成績を残した。9月には1軍昇格を果たしてプロ初安打も記録した。

11月28日のシドニー・ブルーソックス戦で1号を放つと、今月7日のブリスベン・バンディッツ戦での2号は逆方向。13日にも本塁打を放った。21試合で16打点の荒稼ぎ。最終戦でも決勝適時打を放ち、本塁打王と打点王の2冠となった。

今オフ、巨人は岡本和真内野手がポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すことを表明。ファンは新星19歳に期待せざるを得ないようだった。SNSでは「とんでもなさすぎる」「年中打ちまくっててほんとにエグいな」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）