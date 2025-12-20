陰湿な義母とはできれば関わりたくないもの。会うたびに嫌味を言われたら距離を置きたいのが本音だと思います。しかし、わざわざ嫌味を言いに家にやってくる義母もいるようで……？ 今回は、わざわざ嫌味を言いにアポなし訪問をしてくる義母の話をご紹介いたします。

嫌味を言いに家に来る義母

「義母は結婚当初から嫌味な人で、苦手なんですよね。近所に住んでるのでよくアポなし訪問をしてくるのですが、家に入った途端『散らかりすぎじゃない？』『もう少しきちんとしておきなさいよ』『急な来客があったら困るでしょ』と嫌味を言ってきます……。

そもそも私のことが嫌いなら会いに来なければいいのに、わざわざ嫌味を言うためにやってくるなんて相当性格が悪いですよね。だんだん私もおかしくなってきて『次嫌味を言われたら思いっきり言い返してみようかな』『あえて無表情で無視し続けるのもいいかも』と義母にどんな風に対抗しようか作戦を考えるようになってきました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 気に入らないのであれば会いに来なければいいのに、わざわざ出向いてまで嫌味を言いたいのでしょうね……。やることがなくて暇を持て余しているのだと思って、適当に聞き流すのが一番かも？

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。