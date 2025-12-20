¡Ö¥´¥ë¥Õ¡ß°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡×¤Î°Û¿§ºî¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R¡Ù¡¢My¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï
¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¡¢¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R(¥ê¥Ü¡¼¥ó)¡Ù(Ãø¡§±«Àî ¤ß¤¦¡¢´Æ½¤¡§ÅÄÅç ÁÏ»Ö)¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡¢My¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£Ëè½µ¶âÍË¹¹¿·Í½Äê¡£
¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R(¥ê¥Ü¡¼¥ó)¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¤Î±Ñ¹ñ¤«¤é¸½ÂåÆüËÜ¤ØÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
½¾Íè¤Î¥´¥ë¥ÕÌ¡²è¤¬»ý¤Ä¡Öµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¡×¤ä¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¾À¸Í×ÁÇ¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥´¥ë¥Õ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢300Ç¯Á°¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¿Ê²½¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ©Àï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö½÷À¤â³Ú¤·¤á¤ë¥´¥ë¥ÕÌ¡²è¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ¥²í¤Ê½êºî¤ä¡¢¼¹»ö¤È¤·¤Æ¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¼Ì¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
»þ¤Ï18À¤µª¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡£Í³½ï¤¢¤ë¥¢¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É²È¤Ë»Å¤¨¤ëÍ¥½¨¤Ê¼¹»ö¸«½¬¤¤¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥â¥ê¥¹¡£¼ç·¯¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¤¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊû¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¼¹»ö¾º³Ê¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸½Âå¤ÎÆüËÜ¡£¶À¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¡¦Æ£Æ²¿¿¼£(¤È¤¦¤É¤¦ ¤·¤ó¤¸)¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå¤â¹ñ¤â¿ÈÊ¬¤â°ã¤¦2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤À¤±¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡£
¡Ö¿Â»Î½Ê½÷¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤Æ300Ç¯Á°¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¸½Âå¥´¥ë¥Õ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µ¡¦¼¹»ö¸«½¬¤¤¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£²áµî¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤Ïº£ÅÙ¤³¤½¼«¤é¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢Í¥²í¤ÇÇ®¤¤¥´¥ë¥Õ¡¦¥ê¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R(¥ê¥Ü¡¼¥ó)¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¤Î±Ñ¹ñ¤«¤é¸½ÂåÆüËÜ¤ØÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
½¾Íè¤Î¥´¥ë¥ÕÌ¡²è¤¬»ý¤Ä¡Öµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¡×¤ä¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¾À¸Í×ÁÇ¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥´¥ë¥Õ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢300Ç¯Á°¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¿Ê²½¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ©Àï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
»þ¤Ï18À¤µª¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡£Í³½ï¤¢¤ë¥¢¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É²È¤Ë»Å¤¨¤ëÍ¥½¨¤Ê¼¹»ö¸«½¬¤¤¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥â¥ê¥¹¡£¼ç·¯¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¤¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊû¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¼¹»ö¾º³Ê¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸½Âå¤ÎÆüËÜ¡£¶À¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¡¦Æ£Æ²¿¿¼£(¤È¤¦¤É¤¦ ¤·¤ó¤¸)¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£»þÂå¤â¹ñ¤â¿ÈÊ¬¤â°ã¤¦2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤À¤±¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡£
¡Ö¿Â»Î½Ê½÷¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤Æ300Ç¯Á°¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¸½Âå¥´¥ë¥Õ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µ¡¦¼¹»ö¸«½¬¤¤¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£²áµî¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤Ïº£ÅÙ¤³¤½¼«¤é¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢Í¥²í¤ÇÇ®¤¤¥´¥ë¥Õ¡¦¥ê¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª