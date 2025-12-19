この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が指摘する、“官邸筋”報道の問題点「メディアが政権と馴れ合いでは先に進めないよね」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「日本も核兵器を持つべきだという官邸筋の発言について」と題した動画を公開。高市早苗政権の官邸筋とされる人物による「日本も核兵器を持つべきだ」との発言報道に触れ、発言そのもの以上に、それを「官邸筋」という匿名で報じる日本のメディアの姿勢を「悪癖だ」と強く批判した。



動画で茂木氏は、まずこの発言が国際社会に与える影響について言及。日本の核保有は中国やアメリカとの関係に大きな波紋を広げるとし、「アメリカ側もこれは日本の核保有を別に認めるというか、推進する立場ではないと思う」と分析した。一方で、ウクライナ侵攻を例に挙げ、もしウクライナが核を手放していなければロシアは侵攻しなかったかもしれないという「国際社会のリアリティ」にも言及。核を持つ国がそれを手放さない現状と、唯一の戦争被爆国として世界平和を訴えるべき日本の立場との間のジレンマを指摘した。



しかし、茂木氏が最も問題視したのは、発言内容そのものよりも、それを報じるメディアの姿勢である。「日本のメディアの悪癖」だと断じ、「官邸とまあ癒着して、馴れ合ってるわけ」と、記者クラブ制度に根差した構造的な問題を批判した。茂木氏は「官邸筋」という匿名のままでは、一個人の見解があたかも政権の方針であるかのように誤解される危険性を指摘。「ブラックボックスに入れちゃうと、あたかも高市政権というその一枚岩があって、その主体が言ってるって見えちゃう」と語り、国民の判断を誤らせる可能性があると警鐘を鳴らした。



最後に茂木氏は「誰が何を言ったのかってことをちゃんとこの場合については報じていただきたい」と主張。「“官邸筋”とかってごまかさないで、ぜひ実名で報じてほしい」と述べ、情報源を明示するというジャーナリズムの基本に立ち返るよう、メディアに強く求めた。