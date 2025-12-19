街が輝き、心浮き立つ季節の到来。冬ならではの食材や料理の登場も相まって、グルメ感度は最高潮に達している！



多忙な日々が続く年末の今くらいは、自分へのこの一年のねぎらいに欲望を解き放ってもいい。



一転、新年を迎えると襟を正して清々しい生活を送りたくなるのもまた大人というもの。



年末には背徳を、年始は上質に。この年末年始は、徹底的に美食三昧を！

残り少ない年末は、1年頑張ったご褒美に背徳の限りを尽くしていい！

仕事やプライベートに全力投球する大人の一年のラストスパートは、贅を尽くして年忘れをするのが正解。

濃厚なアメリケーヌソースをたっぷりと纏ったクネル。脳髄が痺れるようなこってり具合がたまらない。



銀座のビストロでワインをガブガブいく夜は、背徳感に満ちて実に楽しい。

肉ほど欲望をそそる食べ物はない。



そして、“ギルティに行く”と腹を決めたなら、それはもう神保町の町焼肉で食らう赤身とホルモンで決まりだ。



注目の焼肉店での白米バウンドは、年末の大トリに相応しい。

痛風が気になる大人にとって、プリン体は最大なる敵。



だが、そうとわかっていても食べずに冬を過ごせないプレミアムな牡蠣鍋が新橋にある。



月刊誌最新号は「ビストロの背徳」「焼肉の背徳」「パスタの背徳」「粉もんの背徳」「ピザの背徳」…大人の背徳グルメが大集合。すべてを忘れて欲望に身を任せたい、そんな夜の指南書だ！

気持ち新たな年始には、襟を正して上質な美食を極めるのが大人！

清々しい気持ちで迎える新年。新しい年の機運を高めるのに相応しいのは、一流の料理だ。

淡麗な赤身の握りは日本人の心を癒す。



清潔感ある白木のカウンターでいただく青山の鮨こそが、新しい年の幕開けに似つかわしい。

中華は祝いの席にぴったりの料理であり、透明感ある無化調中華なら新年の気分にマッチする。



五反田の人気店にて新年の華やいだ気分に重厚なフカヒレ、これ以上の上質はない。

出汁は日本料理の真髄。つまり日本人の魂と言っても過言ではない。



おでんは出汁を味わう最たる料理。知る人ぞ知る中目黒の店で食す、心と体にじんわり染みる旨みは何物にも代えがたい。



「上質な江戸前鮨」「上質な赤身肉」「上質な火鍋」「上質な和食」「上質な無化調中華」…月刊誌最新号では、美食はじめに向かいたい上質なレストランを厳選。年明けの「行きたい店リスト」はこれで決まりだ！

美女たちの「背徳」と「上質」は麗しかった！

今号は2名の美女を背徳と上質にそれぞれご招待。



“背徳の聖地”と名高い、映えも味も極める焼肉店に降り立ったのは、2025年に女優として飛躍した山下美月さん。



想像を超える誘惑の景色に陥落する山下さんを見られるのは、月刊誌最新号だけ。

2026年は60年に一度巡る干支のひとつ「丙午（ひのえうま）」。この年に生まれた女性は「気性が激しい、情熱の女」といわれている。



そこで、1966年生まれで丙午の女であるRIKACOさんを中目黒の日本料理へとお誘い。



バブル期の熱狂を経て辿り着いた「大人の上質」とはなんたるか、パッション溢れる「RIKACO語録」は必見だ。

大人の年末年始を盛り上げる渾身の企画群も勢ぞろい！

年末の背徳も、上質な年始も、大切な人と美酒があればこの上ない。「愛の季節」である冬に効果を発揮する、愛をテーマにしたお酒をご紹介。



また、占い番組などで人気を博す木下レオン氏が監修した、2026年の「開運レストラン」も堂々発表。恋愛運のキーワードは「水辺」「赤い食材」。



最高に運気が上がる店を月刊誌最新号で確認してほしい。

この一年のご愛顧を感謝して、新たな年をラグジュアリーに始めるホテルの宿泊券プレゼント企画も！



「シティ」と「リゾート」のふたつのカテゴリで、日本全国の14ホテルの宿泊が抽選で14組に当たる！



応募詳細はこの東カレWEBをはじめ、SNSや月刊誌最新号で発表。奮ってご応募を。

特別増刊の表紙にはAぇ! groupが華やかに登場！

東京タワーを背負いド派手に表紙を飾ってくれたのは、関西出身者で組むAぇ! groupの正門良規さん、末澤誠也さん、小島 健さん、佐野晶哉さん。



デビュー２年目にして２年連続で全国アリーナツアーを完走し、楽曲の売れ行きも好調。全国区でその魅力を広める彼らを、東京タワーの特等席となるスイートルームでシューティング。



艶やかで大人。見たことのない彼らの色気溢れる姿を、月刊誌最新号にて刮目せよ！