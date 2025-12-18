プロ30人指導トレーナーが助言…制球が安定する“体の使い方”と“投球距離”

感覚だけの指導では、投球のコントロールは身につかない。特に小学生や中学生は、理論や技術を体現することは難しい。オリックスの山岡泰輔投手ら30人以上のプロ野球選手を指導してきたトレーナーの高島誠さんは、グラブ側の手足の使い方で、子どもたちの制球力を上げる効果的な練習法を紹介している。

コントロールが安定せず、思うところに投げられない。多くの子どもたちが直面する、この壁を乗り越える方法として、高島さんはまず「グラブ側の使い方」を挙げる。多くの投手は投げる方の腕で「ごまかしながら」調整しがちで、これが逆に制球難の原因になっている場合があるという。

高島さんは、投球フォームでグラブを「前に出す」タイプと「抱える」タイプに分け解説。前に出すタイプは、投げたいコースにグラブを向けて出していく。グラブを抱えて投げるタイプは、肩肘を投げたいコースに向けていくことで同様の効果が得られる。

踏み出し足の使い方も制球力の鍵になる。投げるコースに向かって半足分ほど調整。アウトコースに投げたい場合は、やや外側に足を踏み出すイメージだ。小学生や中学生なら大きく投球フォームを変化させず、まずはこうしたポイントを意識して、狙ったコースに投げる感覚を掴むことから始めるといいだろう。

また、体格の小さな子や肩が弱い子は、試合の投本間の距離だとどうしても力いっぱい投げることになり、コントロールが乱れやすい。「練習では極端に言うとコントロールできる距離を見つけてあげてほしい」と高島さん。まずは近い距離から始め、コントロールを保ったまま少しずつ距離を伸ばしていく。そうすることで、徐々にマウンド上での投球精度も向上していくはずだ。（First-Pitch編集部）