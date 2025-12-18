元巨人スコアラーの三井康浩さんが推奨する「低めの変化球攻略法」

アマチュアからプロまで、低めの変化球に手を出してしまい、体が突っ込んで凡打になるケースがよく見られる。どうすれば我慢して強い打球が打てるのか、打者が悩む大きな課題のひとつだ。巨人や第2回WBCで日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんは、軸足の使い方を覚え、崩された体勢からでも長打にするためのティー打撃を推奨している。

低めの変化球を攻略するためには、「軸足が“割れた（力をためた）”ところで打ちにいかなきゃいけない」と三井さんは語る。しかし、タイミングを外されると「割れ」ができず、上半身だけで追いかけて前に突っ込んでしまう選手が少なくない。この悪癖を修正するには、軸足に重心を残す感覚を養う必要がある。

そのための練習法として有効なのが、低めに設定したボールを打つティー打撃だ。単に打つのではなく、軸足に体重を残したまま、低めの球をバットに乗せて運ぶイメージを持つ。これにより、身体が泳ぐのを防ぎつつ下半身主導でスイングする「軸足の使い方」が身につく。

また、このドリルは実戦で不意に変化球が来た際にも役立つ。「ワンハンドで咄嗟に“ポン”とボールを拾ってホームランを打つ」ような技術に繋がると説明する。両手で振り切れなくても、最後は片手1本でボールを「拾う」技術があれば、強い打球を生むことが可能になる。

軸足の「割れ」と、低めを「拾う」感覚。これらを身につければ、崩されそうな場面でも対応力が上がる。苦手な低めの変化球を得意コースに変えるため、日々のティー打撃に取り入れてみてはいかがだろうか。（First-Pitch編集部）