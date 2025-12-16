ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が2023年12月に登場した「今夜は まいたけバーガー」を12月19日から期間限定で復活販売します。

【画像】「やばい！」 これが、まいたけ入り「ナゲット」です！

お昼に食べてもOK

同商品は、てりやきソースと相性のよい「雪国まいたけ」を約200グラム使用した、バーガーから飛び出るほどのたっぷりボリューミーなバーガーです。マイタケの香りとシャキシャキとした食感が特徴の一品で、うまみがどんどん溢れてくる「ごちそうバーガー」になっているということです。

また、今年は、サクッとした食感とマイタケの香りが楽しめるサイドメニュー「まいたけナゲット」も一部店舗で発売されます。

価格は、「今夜は まいたけバーガー」の単品が950円（以下、税込み）、セットが1350円、「まいたけナゲット」3ピースが320円です。

「今夜は まいたけバーガー」という商品名について、同社は「今夜はおすしだ！ 今夜は焼き肉だ！ と楽しみになるくらいの『ごちそう』のイメージから『今夜は まいたけバーガー』と名付けました。もちろんお昼に食べていただいてもOKです」とコメントしています。