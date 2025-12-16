文藝春秋コミック編集部が、古泉智浩氏による最新漫画『ゲットバック』を2025年12月16日（火）に発売。

底辺高校に通うさえない男子2人がコンビを組み、漫画家を目指して奮闘する青春の「夢と現実」を描いた意欲作です。

文藝春秋『ゲットバック』

発売日：2025年12月16日（火）

定価：1,100円（税込）

著者：古泉智浩

発行：文藝春秋

『ジンバルロック』『ワイルド・ナイツ』などで知られるサブカル界の異才・古泉智浩氏が放つ、新たな「漫画家漫画」が登場。

漫画に賭けた青春の夢と現実、創作の喜びと苦悩が交錯する、まさに令和の『まんが道』とも呼べる作品です。

電子版も同日配信が開始されます。

さえない2人が挑む漫画の道

物語の主人公は、底辺高校に通うさえない男子2人。

ボンクラの長谷川が原作を考え、不登校の竹夫が作画を担当し、「漫画家になって全員を見返すんだ！」と意気込みます。

クラスのヤンキーをモデルにしたゾンビ漫画を投稿したところ、見事新人賞に入選。

しかし、モデルにしたことが本人にばれてしまい、ひと騒動が巻き起こります。

著名漫画家からの絶賛コメント

本作は漫画業界でも注目を集めており、『ブラックジャックによろしく』の佐藤秀峰氏や、『これ描いて死ね』のとよ田みのる氏が推薦文を寄稿。

佐藤氏は「身につまされろ」と鋭いコメントを寄せ、とよ田氏は予想を超える展開に「凄すぎて笑うしかなく爆笑してしまいました」と絶賛しています。

同じクリエイターの心を揺さぶる熱量が込められています。

著者・古泉智浩氏の制作秘話

著者の古泉智浩氏は、仕事を持ち込んだコミティアでの失意の後に見た劇場アニメ版『ルックバック』に感動し、本作の執筆を決意。

「かつてない漫画家漫画になっていると思います」と自信を覗かせています。

文春オンラインでの連載や、YouTubeでのスペシャル動画も公開されており、作品の世界観をより深く楽しめます。

古泉智浩『ゲットバック』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 漫画に賭けた夢と現実！古泉智浩『ゲットバック』 appeared first on Dtimes.