大谷翔平がキリンの「免疫ケア」推進アンバサダーに就任

キリンホールディングスは16日、ドジャースの大谷翔平投手が「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表した。来年1月1日より、「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」シリーズによる「免疫ケア」推進の施策を全国へ展開していく。

大谷はキリンを通じて「今回、キリンさんと免疫ケアの重要性を広げていきたいと思い、アンバサダーとしてサポートさせていただくことになりました。僕も、家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています。ぜひみなさんも、iMUSE免疫ケアサプリメントで免疫ケアに取り組んでいただけたらと思います」とコメントを発表している。

キリンはアンバサダー就任の背景として「（大谷の）家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています」という本人の思いに共感して、「免疫ケア」推進アンバサダー就任を打診したという。

大谷は今オフも“抜擢”が止まらない。4日前の12日、ブランドアンバサダーを務めている株式会社ワコールのコンディショニングウェアブランド「CW-X」から、自身のために開発した肘用サポーター「CW-X Arm Brace」を、プロ野球選手およびメジャーリーガー限定で発売することになっていた。

CMの調査会社「CM総合研究所」が10日、2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を発表。大谷が起用された、飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が2025年を象徴する10社だけの特別賞に選ばれるなど、グラウンドを離れても“存在感”を示している。（Full-Count編集部）