º£µ¨¤ÏÆüËÜ¿·Ìô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸Íº¬ÀéÌÀ¤¬°úÂà¤òÈ¯É½
¡¡µð¿Í¤ä¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦ÆüËÜ¿·Ìô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸Íº¬ÀéÌÀÅê¼ê¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é11Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÈÆ±´ü¡É¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡1°Ì¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡õ2ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¼çË¤¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¡£º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ´¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¹âÌÚÍ¦¿ÍÅê¼ê¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤Æ9¾¡¡Ê10ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2017Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÀ¾Éð¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ï2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¼«Í³·ÀÌó¤Ë¡£¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏBC¥ê¡¼¥°¡¦¿ÀÆàÀî¤ÇÁª¼ê·óÇ¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤ÎÅÄÃæÂçµ±Åê¼ê¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¡£1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯2018Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£°éÀ®3°Ì¤ÎÅÄÃæµ®ÌéÊá¼ê¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.333¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë°éÀ®¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¼Ä¸¶¿µÊ¿Åê¼ê¡¢ÀîÁêÂóÌéÆâÌî¼ê¡¢¹â¶¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸Íº¬¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é46ÅÐÈÄ¤Èµß±ç¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2023Ç¯¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â2024Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯ÀïÎÏ³°¤Ë¡£2025Ç¯¤ÏÆüËÜ¿·Ìô¤Ë°Ü¤ê¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤äÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥·ë²Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤âÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë