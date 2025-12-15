¸µµð¿Í¡¦¸Íº¬ÀéÌÀ¤¬¸½Ìò°úÂà¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë´¶ÌµÎÌ¡×¡¡¸½¥É¥é1´üÀ¸¡¢º£¸å¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡Ö·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾ðÇ®¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤ä¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î¸Íº¬ÀéÌÀÅê¼ê¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸Íº¬¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃÏ¸µµþÅÔ¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾ðÇ®¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº£¸å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È11Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Íº¬¤ÏÆüÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤«¤é46»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏMLBÆüËÜ³«ËëÀï¤ò¹µ¤¨¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥¤¥Á¥í¡¼¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³Àï¤Ç¤Ï°ÂÂÇ¤âÊü¤Á¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£Íâ2021Ç¯¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤ËÌá¤ê¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤â¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¹Åç¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4·î15Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸Î¶¿¤ÎµþÅÔ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¢ÆüËÜ¿·Ìô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÂàÃÄ¤·¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤âÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë