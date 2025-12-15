渡辺満里奈、同級生人気芸人との共演に「楽しかったなー」
タレントの渡辺満里奈が14日までにオフィシャルブログを更新。自身が木曜日のパーソナリティーを務めるラジオ番組『オールナイトニッポンMUSIC10』 （ニッポン放送）に、お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸をゲストに迎えたことを報告し、２ショットを公開した。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
12日、渡辺は『博多華丸さん』と題してブログを更新。「昨夜、木曜日の『オールナイトニッポンMUSIC10』スペシャルウィークのゲストは、ちゃんと お話してみたかった博多華丸さんでした！」とつづり、念願の共演だったことを明かした。
華丸とは1970年生まれの同い年。「見てきたものとか聞いてきたものなどが、やっぱり同じだ！という感覚」と振り返り、世代ならではの共通点に話が弾んだ様子を報告。「楽しかったなー」と充実した時間を過ごしたことをにじませた。
最後には、番組スタジオで撮影した華丸との２ショット写真とともに「ぜひradikoでお聴きください！」とリスナーに呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お二人ともリラックスしてトークしていて聴いていて心地良かった」「ほんとにアッという間の２時間」「華丸さんは、声だけ聞くと意外にバリ渋」「正直な良い方のという印象」「嫌味の無い素敵な人」などの声が寄せられている。
