¥É·³¤¬¼¡¡¹¼º¤¦¡È¿Íºà¡É¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î½ÉÌ¿¡Ä¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀÈ¯É½¤ÎÄ¾Á°¡¢ÊÆ¶Ã¤¡Ö¤Þ¤¿°ú¤È´¤¡×
¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï¿·GM¤ÈÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ò¡ÈÊä¶¯¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¡¢Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡È°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡É¿ÍÊª¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ41ºÐ¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ë»á¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ô¥ë»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ÌòÈÕÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏKBO¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»±²¼¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤«¤éº£µ¨¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¿¦¤«¤é¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¿Íºà¤¬°Ü¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ë»á¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÆü3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾åµéÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤¬GM¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ï2014Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ä¥Õ¥¡¡¼¥à°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢µå³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¿¥¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÂçÊª¤¬¤Þ¤¿¾Ã¤¨¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤«¤éÄãÌÂµåÃÄ¤Ø¤Î¡È°ÜÀÒ¡É¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î°ú¤È´¤¤À¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³ÈÂçÃæ¡£¤Þ¤¿¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÁÈ¿¥¤«¤é¤ÎÄÉ²Ã²ÃÆþ¡×¡Ö¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é°ú¤È´¤¤¤¿¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¿1¿Í³ÍÆÀ¡×¤ÈÃíÌÜ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë