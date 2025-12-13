¥É·³¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀ¤Ë°ÅÌö¡Ä¼«¤é¤âFA¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤À¡×¡¡¹×¸¥¤·¤¿¡È¿Íµ¤¼Ô¡É¤ËLA´¶·ã
¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤ÏWBC¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¼é¸î¿ÀÆþÃÄ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤Ï3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ6¾¡3ÇÔ23¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.63¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥â¥ì¥Î»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¡¢¥¥±¡Ê¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ë¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¥¥±¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤òÈà¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÆþÃÄ¤Ø¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÆ±¤¸µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2017Ç¯¤È2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ÖÊÁ¤À¡£
¡¡¥¥±¤Î±Æ¤Ç¤Î³èÌö¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥±¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅÁÀâ¤À¡×¡Ö¥¥±GM¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤è¡¢¥¥±¤ÈºÆ·ÀÌó¤»¤è¡×¡Ö¥¥±¤ÏÀ¸³¶¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¡¢°Ê¾å¡×¡Ö¥¥±ÂåÍý¿Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¡Á¡×¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¥¥±¡×¡Ö¥¥±¤Ï°úÂà¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤Ë½¢¿¦¤ä¡×¡Ö¥¥±²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¥±ËÜ¿Í¤â¸½ºß¤ÏFA¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Îº¸Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆ·ÀÌó¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë