¸×ÅÞ¤ËÈáÌÄ¡Öºå¿À¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡×¡¡¿¼Ìë¤Î70²¯±ß°ÜÀÒÊóÆ»¡ÖºåµÞ¤Ç¤â´èÄ¥¤ë¤ä¤Ç¡Ä¤¢¤ì¡©¡×
¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï3Ç¯70²¯±ß¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ø°ÜÀÒ
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¸µºå¿À¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤È3Ç¯Áí³Û4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó70²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÏÇ¯Êð1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯2350Ëü±ß¡Ë¡¢2027¡¢2028Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯Êð1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯9000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ïº£µ¨40¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£70»î¹çÅÐÈÄ¤Ç4¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.97¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2020¡¢2021Ç¯¤Ëºå¿À¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¡£ÄÌ»»206»î¹çÅÐÈÄ¤Ç22¾¡13ÇÔ77¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÁª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤ÆFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3»þÁ°¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Öºå¿À¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡×¡Ö70²¯¤Ç¼è¤ì¤¿¤ó¤«¡¢¤¤¤±¤èºå¿À¡×¡ÖÍè¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ±½¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤«¡Á¡×¡Ö¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ´¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖºåµÞ¤«¡×¡ÖÀ¾µÜ¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤âËÌ¸ý¤«¡¢ºåµÞ¤Ç¤â´èÄ¥¤ë¤ó¤ä¤Ç¡£¡Ä¤¢¤ì¡©¡×¡ÖºåµÞ¥Þ¥¸¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤âßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë