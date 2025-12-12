【長谷川 知子】食べ過ぎて胃が「破裂」!?…痛みを感じづらいプラダー・ウィリー症候群（PWS）患者が抱える「突然死」のリスク

あなたは「プラダー・ウィリー症候群（通称PWS）」という病気を知っていますか？

「食欲が抑えられず限りなく食べてしまう」「ものごとのとらえ方に独特なかたよりがある」といった、日常に潜むちょっとした違和感-実は国が指定する難病のせいだった!?

自身の心も体も思うようにコントロールできない、そんな自分を責めながら、必死に毎日を生きている人たちがいる。彼らがそうなったのは「親のしつけ」や「本人の努力不足」のせいではなく、脳の働きそのものに異常が生じる難病の影響だ。そんな難病の知られざる特性を、臨床遺伝専門医・長谷川知子氏が徹底解説！

全国の患者家族が待ち望んだ日本初の一般向け解説書『プラダー・ウィリー症候群 先天性疾患による発達障害のことがわかる本』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

かかりやすい病気には注意して！

PWSの人は出生時に虚弱児といわれることが多くあります。生まれて間もないころは、感染症にかからないように注意が必要です。とりわけ呼吸器系や下痢を起こす感染症は命にかかわることもあります。

成長するにつれ、肥満の問題が出てきます。肥満から、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞、高血圧などになりやすくなります。そのほか肥満は、さまざまな病気の原因になります。そのひとつが睡眠時無呼吸症です。やはり命にかかわる症状です。ですから、肥満を防ぐことで、多くの病気が防げるのです。

糖尿病にはPWSの4分の1の人が罹患しているという報告があります。発症するのは平均20歳とされます。治療が不適切だと、重い合併症をきたすため、もっとも注意が必要な病気です（画像参照）。

そのほか、嘔吐しないので胃腸の炎症に気づかれにくく、危険物を飲み込んでもわかりません。過食により、胃が破裂することがあります。外科的な問題としては、停留精巣があります。PWSの男の子の8割以上に見られるようです。

また、痛みを感じにくいため、ケガをしたり内臓に病気があっても気づかないまま化膿するなど、命にかかわることがあります。

糖尿病を甘く見ないで

食べすぎや運動不足が続くことで起こるタイプの糖尿病には、若者でもかかることがあります。糖尿病には中年期以降の生活習慣病というイメージがありますが、生活習慣の乱れやストレスの蓄積などがあれば、若くても発症するのです。

糖尿病は、食べすぎなどによってインスリンというホルモンの分泌量や働きが乱れ、血中の糖質が消費されにくくなる病気です。消費だけでなく、あまった糖質を肝臓や筋肉に蓄積する働きも低下します。

その結果、血中に糖質がたまり、血糖値が高くなります。その状態を高血糖といいます。高血糖の状態が続くと、全身の血管に負担がかかります。細い血管の障害や動脈硬化が起きやすく、さまざまな合併症を発症しやすい、危険な状態です。放置すると神経や腎臓、眼などに重い合併症が起きることもあります。

糖尿病については食事と運動が治療の中心です。食事では子どもの身長・体重の増減を見て、摂取カロリーの上限を定めます。PWSでは運動が苦手な人が多いので、まず運動が好きになるような楽しいことから始めます。

突然死というリスクを常に頭に入れておく

PWSでは死亡率が一般より高いのですが、その大きな要因として突然死があります。窒息が突然死につながることもあります。PWSの人はどこでも眠ってしまう傾向がありますが、とくに入浴中は要注意です。

睡眠中の無呼吸も多く報告されています。これは扁桃（口蓋扁桃）やアデノイド（咽頭扁桃）が大きいか肥満のために夜間に上気道がふさがって呼吸ができない、呼吸中枢がうまく働いていない、筋肉の緊張が低く上気道がふさがる、などの原因が考えられます。

成長ホルモン補充療法（第7回参照）でも、扁桃やアデノイドが肥大しやすくなるので、定期検診が必要です。睡眠中にいびきをかいたり、夜間の睡眠不足から昼間のいねむりが多いようなら、睡眠時に無呼吸になっていないかどうか、注意する必要があります。扁桃肥大があれば切除し、ひどい場合は人工呼吸器の使用を検討します。そのほか突然死の原因としては、心不全、薬の副作用なども考えられます。

突然死は乳幼児でも起こります。その原因には中枢性呼吸障害、感染のほか、副腎皮質刺激ホルモンの反応異常の問題もあるといわれています。

痛みを感じにくいため、ケガや病気が重症化するケースも

痛みは生命を維持するために重要な感覚です。胃腸などの痛み、ケガや骨折の痛みは、気づかなければ命にかかわります。ところがPWSの人の多くは痛みをあまり感じません。そのため盲腸や虫歯、ケガなどが重症化することがあります。食べすぎても胃腸の痛みを感じません。食欲も落ちないので下痢をしたり、胃破裂も起こりえます。

ただし、痛みの感じ方には個人差があり、多少は感じる例もあります。注射をいやがるような子は、痛み以上に不安を感じているようです。

痛み以外にも弱い感覚があります。たとえば、温度を感じることが苦手です。熱い風呂にいきなり入ってやけどをしたり、冷たい風呂に平気でつかっていたりします。入浴前に温度を確認してください。

