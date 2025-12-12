お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日、「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（日本テレビ系、13日）の公式Xに登場。審査員への意気込みを語った。

粗品は動画で登場。「THE Wはあんまり見てなかったんですよ普段、おもんないんで。たまに見るんですよ。でも、やっぱりね、うーん、レベルが低すぎるんで」と切り出した。その上で「そんな中でも面白い人はいたり、輝く何か光るものがあったり、そういうのはちゃんと言及してあげたい」と意気込んだ。

続けて「周りの審査員もボケッとして『どっちもおもろかったんですけど、こっちの方がよかったです』って言うやつばっかりじゃないですか。どっちもおもんない時にそれを言ってるやつもいたんで。それは僕が意識を変えてあげないとなって思ってます。面白くないものには面白くないと言わせていただこうと思います。でも面白いネタには面白いと言わせていただきます」と他の審査員をけん制した。

さらに「日テレが“血の海”になったらすみません。俺も本気でやりますから。わざと悪く言うとか、逆にわざと『よかったよ』ってしませんから。本気で向き合わせてください。皆さん楽しみにしてください」と締めくくった。

粗品は今年3月、「ytv漫才新人賞決定戦」で自身初となる賞レースの審査員に就任。辛口ながらも愛のある審査に注目が集まっていた。「THE W」で2度目の賞レース審査員も同様に注目となる。今回の審査員は粗品の他、麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ。

「THE W」は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組進出に。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は以下の通り。

紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）

もめんと（マセキ芸能社、初）

電気ジュース（吉本興業、初）

エルフ（4年連続4度目、吉本興業）

ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）

とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）

ヤメピ（初、吉本興業）

パンツ万博（初、吉本興業）