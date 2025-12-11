『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』ABEMAで無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「アニメLIVEチャンネル」にて12月24日（水）夜８時30分より特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』を独占無料生放送するほか、“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を「ABEMA PPV」にて独占生放送する。
『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』年末恒例の特別番組。各曜日が行った今年１番の“やらかし”をピックアップする毎年注目の“年間やらかし大賞”の発表をはじめMC陣たちの振り返りトークなど１年を締めくくる特別な“夜あそび”を繰り広げる。
今年の“夜あそび大忘年会”にも夜あそびMC陣が大集結。安元洋貴、入野自由、浪川大輔、小野賢章、花江夏樹、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら13名の夜あそびMCと公式キャラクター・そびーの出演が決定。さらに、番組にまつわる重大情報の解禁も予定している。昨年は岡本信彦が“年間やらかし大賞”を受賞しきつい罰ゲームが執行されたが、今年は果たして誰の手に渡るのか…。
そして、放送終了直後の夜11時からは、こちらも毎年恒例となった忘年会出演者全員参加の“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を「ABEMA PPV」にて独占生放送。ここでしか見られない“夜あそび”ファン必見のさまざまな特別企画で本編と合わせて“約３時間半”の大忘年会をお届け。
さらに今年は“前夜祭”の放送も決定。金田朋子、そびーによる「繋（コネクト）」を12月22日（月）、23日（火）夜10時より放送。臨時MCとして浪川大輔が初めて「繋」に出演する。
なお二次会PPVは、一般チケット1,500円（税込）で購入、視聴することができ、2026年１月24日（土）夜11時59分まで見逃し配信で本編を楽しめる。また、「ABEMAプレミアム」３大キャンペーンも決定。上記の“二次会”チケットを800円（税込）で購入できるほか「ABEMAプレミアム」かつ二次会チケットを購入した方の中から抽選で１名に「MC全員のサイン入りKVポスター」をプレゼント。また、忘年会のアフタートークも「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にて配信する。
（C）AbemaTV, Inc.