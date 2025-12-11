【ワシントン＝池田慶太】ＡＦＰ通信によると、ロシアの侵略を受けるウクライナは１０日、米国が主導する和平案の修正版を米国に提出した。

ロシア寄りの当初案にウクライナの主張を反映させたもので、領土の扱いなどが焦点となる。米ウクライナの詰めの協議を今週末に欧州で開く方向で調整が進んでいる。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１０日、２８項目からなる当初の和平案を２０項目に絞り込んだと記者団に明らかにした。具体的な内容は公表しなかった。

和平案を巡り、トランプ米大統領は１０日、スターマー英首相、マクロン仏大統領、メルツ独首相と電話で個別に会談した。英首相府によると、会談では「ウクライナとその国民、安全保障を共有している欧州大西洋地域にとって重大な局面だ」との認識で一致した。欧州各国を交え、和平案に関する集中的な協議が今後数日間続くとしている。

電話会談後、トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、欧州首脳とは「かなり強い言葉」で議論を交わし、「ささいな意見の違い」があったと述べた。

トランプ氏は、和平案受け入れに慎重なウクライナに不満を募らせている。ゼレンスキー氏に関しては「現実的になるべきだ」と譲歩を促した。「時間を無駄にしたくない」とも語り、早期の合意を目指す考えを強調した。

ウクライナは、和平案の修正と並行し、ロシアの再侵略を防ぐために米国が提供する「安全の保証」と経済復興に関する二つの別文書の策定を進めている。このうち経済復興について、ゼレンスキー氏は１０日、米国のベッセント財務長官やトランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏らとオンラインで協議した。