オリックスグループの公式インスタグラムに出演

オリックスグループの公式インスタグラムアカウント「SMILE ON」にマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が出演する。インスタライブのアフタートーク動画「Bar51」で、妻の弓子さんからもらった意外なプレゼントを語る様子などが12日から公開される。

動画「Bar51」では、インスタライブ「イチ問一答」終了後の打ち上げの場でイチロー氏に密着。酒を飲みながらリラックスした様子で、米野球殿堂入り式典時のスピーチの裏側や、最近ハマっているという料理について語った様子が収められている。

イチロー氏は今年の誕生日に、弓子さんからサプライズで「日本のメーカー産のある調理器具」をプレゼントされたと明かした。「素材が特殊なものらしくて、それで焼くステーキはめちゃおいしいんですよ。びっくりしました」と強調。続けて「今まで同じ肉なのに、こんなにうま味を逃がしていたのかという反省」と語った。

動画では「大人のポテトサラダ」作りにも挑戦。米野球殿堂入りについても語る。インスタグラムアカウント「SMILE ON」で12日から順次公開される。（Full-Count編集部）