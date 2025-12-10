過去2大会ではWBCに出場

ドジャースへの電撃加入が報じられた最強守護神に、早くもファンの“懇願”が殺到している。メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手について、ドジャースと契約合意したと9日（日本時間10日）に複数の米メディアが報じた。世界一奪還への最強ピースとして期待が高まる一方で、SNS上では「3年前の悪夢」を思い出す声も相次いでいる。

通算253セーブを誇るディアスは、米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、3年6900万ドル（約107億円）でドジャースと契約に合意した。リリーフ陣の再建が急務だったドジャースにとって、これ以上ない補強となる。

だが気になるのは、来年のレギュラーシーズンを前に開かれる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だ。ディアスは2017年の第4回と第5回にプエルトリコ代表として出場したが、悲劇は3年前に起きた。

第5回大会で、プエルトリコ代表の守護神として出場したディアスは、1次ラウンドのドミニカ共和国戦で9回に登板。3者連続三振という圧巻の投球で「死の組」突破を決めた。マウンド上で喜びを爆発させ、チームメートと歓喜の輪をつくった直後、その場に倒れ込んで立てなくなり、車椅子で退場。右膝の膝蓋腱を断裂し、2023年のレギュラーシーズンは全休となった。

あれからまもなく3年。ドジャースと3年6900万ドル（約107億円）の大型契約を結ぶと報じられた右腕に対し、ファンは再び同じ轍を踏むことを恐れている。SNS上では、加入を喜ぶ声と同時に「WBCどうすんだろな」「ディアスが来てくれたのは本当に頼もしいなー。でもWBCはもう出ないよね？」「ディアスは何があってもWBC出させるな」「喜びすぎてシーズン棒に振るような怪我するなよ」「それはそうとWBCには出ないでくれよなディアス！」と切実なコメントが続出した。

今のところディアスはWBCに出場するかどうか公式発表はない。ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指す重要なシーズンを迎える。絶対的な守護神として期待されるだけに、来春のWBC出場を巡る決断に、ファンのハラハラは止まりそうにない。（Full-Count編集部）