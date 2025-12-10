高校生の作成した動画が交通安全に貢献したとして、12月10日、警察から感謝状が贈られました。



感謝状が贈られたのは、交通安全動画を作成した「小松島西高校・自転車競技部」です。



贈呈式では、小松島警察署の三浦充代署長から、部を代表して安藤圭汰さんと岩田悠斗さんに感謝状が手渡されました。



安藤さんらは、部活動を通じて必要性を実感しているヘルメットの着用を呼びかけようと、1分ほどの動画を作成しました。





この動画が県警のSNSにアップされ、今回、交通安全への貢献が認められました。（小松島西高校 自転車競技部2年・岩田悠斗さん）「（練習中に）イノシシが飛び出してきて避けられず、そのまま衝突して頭から落ちたんですけど」「ヘルメットがなかったら、今ごろどうなっているか分からないです」（小松島西高校 自転車競技部2年・安藤圭汰さん）「このビデオを通してヘルメットをかぶってくれる人が増えて、後遺症が残る事故や交通死亡事故を減らすことができたらいいなと」（小松島警察署・三浦充代 署長）「高校生自身が今回のように、交通ルールについて周知するための情報発信を行うことで」「交通ルールの遵守についての気運が高まるものと期待しています」生徒たちが作成した動画は、県警の公式Xとユーチューブにアップされています。