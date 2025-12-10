³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÏ¯´õ¤Î¡È·èÃÇ¡É¤ËÊÆ´¿´î¡Ö¥É·³¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡×
¡¡³Æ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Âè6²óWBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¹ñ¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ò¤¹¤Ç¤ËÄó½Ð¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼30¿Í¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Þ¤À½Ð¾ì¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤äÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â°ìÀÆ¤ËÊóÆ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÀèÈ¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î¤ËÎ¥Ã¦¡£8·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢9·îËö¤«¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°3»þÁ°¤Ë¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¶½Ê³»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¥í¥¦¥¡×¡Ö¸ª¤ÈÉª¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âWBC»²²Ã¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤Ê¤É¤È±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£Â¾¤Ë¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤ÇÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤ØÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë