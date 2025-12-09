歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

先日の上海公演の中止に続き、アジアツアーのファイナル公演となるマカオ公演が中止となった事を公表しました。



浜崎あゆみさんは、インスタグラムのストーリー機能に「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、 本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません。」と、投稿。



続けて「2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し、 2025年6月14日の香港公演から再びスタートした 「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep. II-」 ファイナルとなる予定であった 2026年1月10日のマカオ公演につきまして、avex と主催側との協議の結果、 諸般の事情により中止との報告を受けました。」と、綴りました。









浜崎あゆみさんは「TAの皆様へ心よりお詫び申し上げますと共に、 必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します。」と、投稿。



続けて「上海・マカオのチケットをお持ちの皆様には、 2026年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いておりますので、もうしばらくお時間下さいませ。」「皆様の無念な想いを無駄にしないよう出来る全てで尽力いたします。」と、直筆の署名を添えて記しました。







先日、上海公演が中止になった際、浜崎あゆみさんは自身のインスタグラムで、「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋であるべきで、自分はその架け橋を作る側でありたいと、今も強く信じています。」と、その思いを綴っていました。





