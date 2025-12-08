ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½ä¤ê¡ÄÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¡¡80¡óÄ¶¤¨¤¬´¶¤¸¤¿¡ÈÄãÉ¾²Á¡É
¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¥¢¥ó¥±¼Â»Ü¡ÄÆüËÜ»þ´Ö9Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤ê
¡¡¤¤¤Þ¤äÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëµå³¦¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ÏÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÅ¨ÃÏµå¾ì¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö²áÂçÉ¾²Á¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¼ÂÂÖ¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È°µÅÝÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡Ø²áÂçÉ¾²Á¡Ù¡Ø²á¾®É¾²Á¡Ù¡×¤Î2Âò¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¹Æ¡£ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç3800É¼°Ê¾å¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²áÂçÉ¾²Á¡×¤Ï16.6¡ó¡¢¡Ö²á¾®É¾²Á¡×¤Ï83.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÂçÃ«¤Ï¡Ø¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹2.0¡Ù¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¥ë¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ø¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¾¤Î¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î²á¾®É¾²ÁÉ¼¤òÆÀ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²á¾®É¾²Á¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤âÆ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¡Ö²áÂçÉ¾²Á¡§²á¾®É¾²Á¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡Ö3¡§7¡×¤È¤¤¤¦¾ðÀª¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï46ËÜÎÝÂÇ¡õ9¾¡¤ÈÆóÅáÎ®¤¬´°Á´³«²Ö¤·¤ÆËþÉ¼¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÅêÂÇ¤Ç¤Î¡ÖWµ¬Äê¡×¡¢2023Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò·ë¤Ö¤È¡¢¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤È°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤ÏÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¡£3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë