女性皇族として初めて博士号を取得され、『赤と青のガウン オックスフォード留学記』がベストセラーとなった三笠宮家の彬子女王殿下。皇室でのお正月の過ごし方や日本の文化を守るご活動について伺いました。

お正月にお餅をいただく、その特別な意味とは

――私たちにとって、お正月といえば初詣や、おせち料理をいただくのが一般的な過ごし方のように思いますが、彬子さまはお正月をどのようにお過ごしでいらっしゃるのでしょうか。

【写真】稲刈りをされる彬子女王殿下

彬子女王殿下（以下、彬子さま）：1日に新年の祝賀で宮殿に伺い、2日に一般参賀、その日の午後にはお年始のお客さまがお見えになります。3日は元始祭と各宮家のご挨拶回り、4日があいて、父（故・𥶡仁親王殿下）がご存命のときは、ご誕辰（たんしん）が1月5日でしたので、5日にお年始と併せてご誕辰のお祝いを述べにこられるたくさんのお客さまをお迎えしていました。その後、7日の昭和天皇祭までが一連のお正月、というような感じがいたします。

――かなりご多忙でいらっしゃるのですね。そんななか、楽しみにされていることはありますか？

彬子さま：私は新年に宮殿でいただく御菱葩（おひしはなびら）が子どもの頃からとても好きで、こちらをいただかないとお正月が来た気がしません。御菱葩は、新年の和菓子である花びら餅の原型です。円形の白餅と菱形の小豆のお餅を組み合わせて二つ折りにし、ゴボウと白みそを包んだもので、齢を固め、長寿を願う「歯固め」の儀式にちなむとされています。花びら餅には求肥（ぎゅうひ）が使われていますが、御菱葩は普通のお餅です。

――お餅には、なにか特別な意味があるのでしょうか。

彬子さま：お餅というのは、神さまからの授かりもので、それを食べるということは、神の力を体内にいただき、生命力を高めるという意味があったと思われます。また、お餅は歯固めの意味をもつものなので、新年に歯ごたえのあるものをいただいて齢を重ねるという意味でも、お正月には欠かせないものなのです。お年玉も、もとはお餅を配っていました。「年玉」は「年魂（としだま）」で、元旦の日の出とともに家々に降りて来られる年神さまからの賜りもの。家族の数だけお餅を神棚にお供えし、そのお下がりを家長が家族に1つずつ配っていました。

――お正月にお餅をいただくことには、そうした大切な意味が込められているのですね。

彬子さま：お正月の行事には、日本の伝統文化が残っています。たとえば、今、私たちは誕生日に年を取るものだと思っていますが、旧暦を使っていたときは新年に1つ年を取っていました。だからこそ、齢を重ねるということでお餅をいただいたのです。また、お屠蘇（とそ）も、「屠」は「ほふる」ですから、「一度死んでよみがえる」という意味があり、邪気を払う飲み物です。もともとは若い人が年長者に注いで生気を分け与えるという意味をもつものでした。このように、物事が行われてきているのには理由があります。それを知ると納得ができますし、納得できるとそれを大切にする気持ちが生まれます。そうすることが、日本文化が未来に残っていくことにつながるでしょう。お正月にお雑煮やお屠蘇をいただきながら家族で話をすることが、日本文化を残すきっかけになればいいなと思います。

「国民の中に自ら入っていく」。父の教えが活動の原点です

――彬子さまが総裁を務めていらっしゃる、一般社団法人「心游舎（しんゆうしゃ）」についてお聞かせいただけますか。

彬子さま：心游舎は、日本文化を子どもたちに身近に感じてもらうことを目的に、13年前に立ち上げました。私は、イギリスで長く日本美術の研究をしておりまして、その間、研究者の方、文化系の財団の方、日本の省庁の方などにお目にかかる機会がたくさんありました。皆さんそれぞれ、日本の伝統的なものを守り、残していかなければいけないという思いがおありだけれども、横のつながりというのはあまりないように感じたのです。その後、帰国して京都の大学に勤めるようになり、伝統文化を担っていらっしゃる方たちにお目にかかる機会が増えるなかで、「このままでは、日本の伝統文化は残っていかない」という話をたくさんの方からお伺いしました。そこで、これはなんとかしていかなければという思いに至り、心游舎を立ち上げました。

――具体的に、どのような活動をされていらっしゃるのでしょう。

彬子さま：日本文化の未来を担っていくのは、やはり子どもたちです。子どもたちに日本文化を身近に感じてほしい。「これは大切な文化だから守ってください」と押しつけるのではなく、子どもたちひとりひとりが、暮らしのなかで「これは大切な文化だから守っていきたい」と思えるように、さまざまなワークショップを開いています。私自身も参加して楽しんでいます。

――体験型ワークショップは、田植えや稲刈りなどの米づくり、和菓子づくり、日本茶、漆など多岐にわたり、オンラインのトークセッションも実施していらっしゃるそうですね。自ら田植えや稲刈りにまでご参加されるとは驚きです。新しいご著書『日本文化、寄り道の旅 〜彬子女王殿下特別講義〜』のなかで、𥶡仁親王殿下が「皇族というのは国民の中に自ら入って行って、国民の求めることをするのが仕事だ」とよくおっしゃっていた、とつづられています。ワークショップに参加されるのも、そうしたお考えに基づいてのことでしょうか。

彬子さま：そうですね。それに、私は「石橋を適当にたたいて渡る」性格です。一応、たたいてはみますが、「おもしろそう」「楽しそう」と思ったら、あと先をあまり考えず、行動を起こすところがあります。やはり、自分で実際に現場を見ないことには、なにもわからないと思うのです。それは、子どもたちに日本文化を伝える際にも心がけていることです。

たとえば、10万円の輪島塗のお椀と100円ショップで売っているプラスチックのお椀があったとして「どちらを選ぶ？」と聞いたら、多くの子どもがなじみのあるプラスチックのお椀を選ぶでしょう。でも、なぜ漆のお椀が10万円するのかという説明があまりされていないように思います。本物の力というのは子どもに伝わります。実際に現場に赴き、漆のお椀をつくるのに途方もない手間がかかることを知ると、「これが本当に10万円でいいのですか？」と思うかもしれない。そして、漆の器を大切にしよう、ずっと使い続けようと考えてくれる子どもが増えれば、漆の文化は残っていくと思うのです。そうした体験ができる場を提供したいと考えています。

伝統を担う者として日々の務めを果たしていく

――彬子さまが、今後伝えていきたいことにはどのようなものがありますか？

彬子さま：私自身、まだまだ知らないことばかりです。たとえば、「皇族はなぜ帽子をかぶるのか」とある方から尋ねられたのですが、私はそんなことを考えてみたこともありませんでした。そこで、祖母である三笠宮妃殿下に伺うと「帽子は日よけなのよ」とお答えくださいました。帽子は日をよけるものなので、室外ではかぶり、室内では脱ぐものです。ただ、女性の場合、帽子はファッションの一部とみなされるので、室内でも脱ぐことはしないのです。また、夕方4時以降の行事の際には、日をよける必要がないのでかぶりません。ずっと「そういうしきたりだから」と続けてきましたが、妃殿下の「日よけなのよ」のひと言で納得がいきました。帽子をかぶる意味がわからなければ、「時代錯誤かもしれない」と思ってしまっていたかもしれません。でも、意味がわかるとスッと自分のなかに入ってくるので、「継承していきたい」と思います。

そう気づくと、皇室の行事や習慣など、まだまだ知らないことがたくさんあります。たとえば、神社に参拝するときに皇族の方々が二礼二拍手一礼をしないのはなぜか。また、皇族殿下がお隠れのときに、お供えでいただくお干菓子が紅白なのですが、それはなぜか。私もいろいろな方に聞いて、それぞれご意見があるのですが、まだはっきりした答えが出せていません。「なぜ？」と疑問をもち、自分で調べ、正しい意味を知っていく。そして伝えていく。日本の伝統文化を未来に残すためにも、私自身、その姿勢を忘れずにいようと思っています。

彬子女王殿下（あきこ じょおう でんか）

1981年（昭和56年）、𥶡仁親王殿下の第一女子として誕生。学習院大学在学中に1年、卒業後に5年、計6年間にわたり英国オックスフォード大学マートン・コレッジに留学。在外の日本美術コレクションの調査・研究にあたり、2010年（平成22年）には、女性皇族として史上初となる博士号を取得。京都産業大学日本文化研究所特別教授、國學院大學特別招聘教授など兼任し、多くの大学で講義・講演を行う。2012年（平成24年）、子どもたちに日本文化を伝えるために一般社団法人「心游舎」を創設し、全国各地で活動を続ける。著書に『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP文庫）など多数